Полиция Одессы лишилась нового беспилотника за полтора миллиона гривен, его уничтожили военные.

Об этом пишет Думская.

Полицейские решили испытать новый дрон и никого об этом не предупредили. Для запуска был вызван специалист из столицы.

Издание отмечает, что местом пробного полета был выбран неработающий нефетпереробатывающий завод, однако не удачно, так как поблизости расположены склады горюче-смазочных материалов украинской армии.

Операторы дрона потеряли с ним связь спустя 10 минут после запуска. Оказалось, что охрана складов, заметив подозрительный объект, приняла его за вражеский и решив не рисковать, сбила из автомата.

После того, как ситуация прояснилась, остатки беспилотника военные передали полицейским.

По данным издания, стоимость мультикоптера DJI Matrice 300 RTK состовляла 1 миллион 454 тысячи гривен.

И самое интересное, что со вчерашнего дня глава одесской Нацполиции Николай Семенишин ушел в очередной отпуск.

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