В Одесской области бывший квартирант проломил камнем голову мужчине, у которого снимал жилье.
Инцидент произошел в одном из сел Староказацкой ОТГ, сообщили в пресс-службе
20-летний житель Белгород-Днестровского несколько месяцев снимал у супругов комнату. Когда он вернулся за личными вещами, между ним и хозяином возникла ссора.
Конфликт дошел до такой степени, что молодчик вышел во двор, схватил камень и ударил им 61-летнего потерпевшего.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Взрыв прогремел в Киеве: появились первые подробности и фото с места
Никитюк, прижавшись к Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале: "Это было круто"
Позитив из "Время и Стекло" после развода показал новую "подружку": "Мы с Леей недавно…"
Экс-"Холостяк" Михайлюк показал красавицу-дочь от известной модели: "Хавайтесь, пацаны!"
После содеянного молодой человек скрылся.
О происшествии правоохранителям сообщили врачи.
Копы сумели разыскать и задержать виновника спустя несколько часов.
Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
Напомним, что молодая одесситка задула газом троллейбус
Как сообщала Politeka, в Одессе подрались пожилые люди
Также Politeka писала, одессит поплатился за неприличное поведение, видео: "Избили ногами"