В Одесской области бывший квартирант проломил камнем голову мужчине, у которого снимал жилье.

Инцидент произошел в одном из сел Староказацкой ОТГ, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

20-летний житель Белгород-Днестровского несколько месяцев снимал у супругов комнату. Когда он вернулся за личными вещами, между ним и хозяином возникла ссора.

Конфликт дошел до такой степени, что молодчик вышел во двор, схватил камень и ударил им 61-летнего потерпевшего.

После содеянного молодой человек скрылся.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи.

Копы сумели разыскать и задержать виновника спустя несколько часов.

Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

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