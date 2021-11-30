В одесском троллейбусе пассажир решил рассказать о своих любовных похождениях на весь салон, но людям это не понравилось.

Инцидент, который попал в объектив очевидцев, случился в троллейбусе №7. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Видео начинается с того, как во время поездки мужчина с бородой беседует с молодыми девушками. Он рассказывает о своих любовных похождениях, отпускает пошлые шутки, цензурно выражается и высовывает язык. На замечания других пассажиров он не реагирует.

«Молодой человек, ведите себя прилично… закройте рот», - успокаивали его женщины.

В конце концов в дело вмешался другой пассажир, который после грубого замечание подошел к мужчине и принялся избивать его ногами.

Чем завершилось всё – неизвестно, однако пострадавший попросил вызвать полицию.

Видео можно просмотреть тут.

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