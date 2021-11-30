Ну и дела

В Одесской области непривитый директор школы решила блокировать работу учебного заведения, а когда ее требования не выполнили, принялась угрожать судье.

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на информацию, обнародованную в судебном реестре.

И.о. директора Сухолиманской начальной школы Екатерина Продоус отказалась вакцинироваться против от COVID-19, за что была отстранена от работы.

Руководитель учебного заведения подала в суд на Таировскоий сельсовет с требованием не нарушать ее конституционные права, вернуть ей работу и выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Женщина также просила суд запретить кому-либо действовать от имени директора школы на время суда, то есть хотела заблокировать работу администрации школы (в том числе выплаты зарплат учителям).

Однако судья Дмитрий Гандзий отказался блокировать работу школы по просьбе истца.

В ответ на это руководительница написала заявление с угрозами в адрес судьи.

«Надеюсь, Ваша честь, на понимание, потому что подать апелляцию на указанное решение я еще успею, как и заявления в ВСП и ГБР», - говориться в заявлении.

Судья счел эти слова угрозой и попыткой Продус повлиять на правосудие, заставив его принимать решения под давлением.

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