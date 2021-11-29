Три десятка классов в одесских школах вынуждены учиться удаленно, о причинах сообщили в департаменте образования.
По состоянию на 29 ноября в школах Одессы 18 классов закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом, а остальные 12- по желанию родителей. Об этом
В тоже время чиновница отметила, что в детских садах уменьшается количество закрытых на карантин групп.
«Сейчас их 9, а на прошлой неделе было 19», - прокомментировала Буйневич.
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Она добавила, что на сегодняшний день в Одессе болеет 71 работник сферы образования.
Ранее мы писали, в одесской школе ученики начального класса были вынуждены оставаться на дистанционке из-за непривитой учительницы.
Напомним, что в школе Одессы потолок обрушился на головы детей во время урока: видео ЧП
Как сообщала Politeka, в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы: "имеет одну дозу"
Также Politeka писала, что одесские студенты вынуждены учиться в холоде посреди разрухи: кадры из аудитории