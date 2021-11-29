Три десятка классов в одесских школах вынуждены учиться удаленно, о причинах сообщили в департаменте образования.

По состоянию на 29 ноября в школах Одессы 18 классов закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом, а остальные 12- по желанию родителей. Об этом заявила директор департамента образования Елена Буйневич.

В тоже время чиновница отметила, что в детских садах уменьшается количество закрытых на карантин групп.

«Сейчас их 9, а на прошлой неделе было 19», - прокомментировала Буйневич.

Она добавила, что на сегодняшний день в Одессе болеет 71 работник сферы образования.

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