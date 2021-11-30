Под Одессой молодой военный с ножом и топором устроил дебош в подъезде жилого дома, а потом набросился и покусал полицейского, хулиган был под «кайфом».

Шокирующий инцидент случился вечером, 29 ноября, в поселке Лиманское Одесской области, пишет издание Думская, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный в военной форме с ножом и топором, выбивает дверь квартиры на пятом этаже дома офицерского состава.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили дебошира в военной форме.

Было установлено, что он находился под действием наркотиков.

Во время задержания военный схватил копа за большой палец правой руки и укусил его.

Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью.

По информации «Думской», дебоширом оказался 22-летний военнослужащий одной из частей Воздушных сил ВС Украины. Он помещен в СИЗО.

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