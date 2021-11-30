Под Одессой молодой военный с ножом и топором устроил дебош в подъезде жилого дома, а потом набросился и покусал полицейского, хулиган был под «кайфом».
Шокирующий инцидент случился вечером, 29 ноября, в поселке Лиманское Одесской области, пишет издание
В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный в военной форме с ножом и топором, выбивает дверь квартиры на пятом этаже дома офицерского состава.
Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили дебошира в военной форме.
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Было установлено, что он находился под действием наркотиков.
Во время задержания военный схватил копа за большой палец правой руки и укусил его.
Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью.
По информации «Думской», дебоширом оказался 22-летний военнослужащий одной из частей Воздушных сил ВС Украины. Он помещен в СИЗО.
Напомним, что полицейские устроили дебош в кафе Одессы
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