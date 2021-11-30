В одной из квартир многоэтажного дома в Одессе произошел взрыв и пожар, в результате ЧП маленький ребенок остался сиротой.

Трагический инцидент имел место 26 ноября на улице Академика Королева, 42. Там случился взрыв в квартире, где находились в тот момент мама, ребенок, бабушка и дедушка. Мама с дедушкой получили тяжелейшие ожоги и скончались, 6-летний мальчик в реанимации, его бабушка также в больнице. Об этом пишет издание "Думская".

Журналисты выяснили, что в квартире, где случился пожар, находилась больная коронавирусом пожилая женщина, она нуждалась в постоянной кислородной поддержке.

После того, как поступило предупреждение о плановом отключении света, семья решила приготовить электрогенератор, его поставили в комнате.

Также известно, что в квартире хранились канистры с бензином — одну из них семья держала на балконе, а вторую — на кухне. Именно этот факт стал фатальным для 43-летней женщины и ее отца.

Во время приготовления еды на кухне разлилась та самая канистра с бензином. А Елена — дочь — в этот момент включила газовую плиту. Когда бензин пролился, женщина бросилась его вытирать, а газ перекрыть забыла. После этого произошел взрыв и пожар.

Соседи рассказали изданию, что кухня выгорела полностью, взрывом разнесло кухню и выбило кафель со стенки в коридоре.

Первоклассника Данииила вынесли из горящей квартиры до приезда спасателей, а вот бабушку не смогли. Однако, ее спас кислородный концентратор и закрытая дверь в комнату.

В Telegram-канале "Одесса как она есть" появилась публикация, в которой призвали неравнодушных людей помочь пострадавшему мальчику, который остался сиротой.

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