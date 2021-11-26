В Одессе горела квартира в 9-этажном доме, во время пожара пострадали два человека и ребенок.

Возгорание возникло утром в пятницу, 26 ноября, в многоэтажно жилом домепо улице Академика Королева, 42. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

По прибытию спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на 7-м этаже девятиэтажки. Онеборцы сразу приступили к тушению пожара и спасению имущества.

Возгорание ликвидировали в 9:47 на площади 12 метров квадратных.

В результате пожара пострадали 3 человека, из них 1 ребенок, которые были срочно госпитализированы в больницу.

На данный момент устанавливается причина пожара и нанесенный ущерб.

В тушении принимали участие 4 единицы техники и 18 спасателей.

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