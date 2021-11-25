В четверг, 25 ноября, в Одессе полыхал пожар на верхнем этаже высотки в районе 6-й станции Большого Фонтана.

Об этом стало известно после того, как очевидцы стали грузить кадры чрезвычайного происшествия в местные телеграмм-каналы.

Пожар заметили на одном из последних этаже в ЖК Подкова» на Фонтанской дороге, 49.

Густой черный дым и языки пламени вырывались из окон.

На месте уже работают спасатели. Они эвакуировали жильцов из верхних этажей.

По предварительной информации, пожар произошел в шахте лифта, загорелась электропроводка.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Стоит отметить, что ЧП произошло в том доме, жители которого митинговали на прошлой неделе.

Акцию протеста с перекрытием дороги они устроили, чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме: люди до сих пор вынуждены сидеть без отопления и согреваться кондиционерами и обогревателями.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе

Еще Politeka писала, что замыкание проводки привело к несчастью в Одессе

Также Politeka сообщала, пожар разгорелся в коммунальной квартире в Одессе