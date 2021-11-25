В четверг, 25 ноября, в Одессе полыхал пожар на верхнем этаже высотки в районе 6-й станции Большого Фонтана.
Об этом стало известно после того, как очевидцы стали грузить кадры чрезвычайного происшествия в местные
Пожар заметили на одном из последних этаже в ЖК Подкова» на Фонтанской дороге, 49.
Густой черный дым и языки пламени вырывались из окон.
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На месте уже работают спасатели. Они эвакуировали жильцов из верхних этажей.
По предварительной информации, пожар произошел в шахте лифта, загорелась электропроводка.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Стоит отметить, что ЧП произошло в том доме, жители которого митинговали на прошлой неделе.
Акцию протеста с перекрытием дороги они устроили, чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме: люди до сих пор вынуждены сидеть без отопления и согреваться кондиционерами и обогревателями.
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Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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