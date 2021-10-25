В Одессе вспыхнул пожар в коммунальной квартире, из горящего помещения спасатели вынесли трехлетнего ребенка, а также эвакуировали всех жильцов.

О ЧП на улице Новикова, которая находится в районе Бугаевки, сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области и показала фото и видео с места происшествия, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

Вечером в воскресенье, 24 октября, в одной из комнат коммунальной квартиры на 4 этаже заметили пожар и вызвали спасателей.

Пожарникам сообщили, что рядом с источником огня находится трехлетний ребенок.

Для того чтобы вынести малыша из пылающей квартиры, спасателям пришлось работать совместно с сотрудниками газодымозащитной службы. Они надели аппараты защиты органов дыхания и зрения, а затем начали проверку квартиры.

Удача была на их стороне, ребенка нашли и вынесли из здания живым и невредимым. Малыша передали родителям.

Кроме того, была проведена эвакуация 12 человек, среди них оказались двое детей. Пожар ликвидировали спустя 15 минут. На месте работали 22 спасателя и семь пожарных машин.

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