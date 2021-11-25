Стали известны подробности пожара в ЖК «Подкова», который горел в четверг, 25 ноября на 6-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Пожар заметили на верхних этажах многоэтажного жилого дома на Фонтанской дороге, 49.

Огонь удалось потушить в 15:12.

Спасатели рассказали, что возгорание началось в шахте лифта, в подвале — и распространилось аж до 16 этажа. Огонь не затронул квартиры, но из-за очень сильного задымления была большая опасность отравления угарным газом.

Жителей эвакуировали. Спасатели выносили из горящего здания детей.

На месте работали 40 спасателей и 10 пожарных машин.

Между тем, очевидцы говорят, что пожарные автомобили не могли подъехать к ЖК "Подкова" из-за припаркованных авто.

К тому же, ранее в сети появилась информация, что причиной пожара могла стать перегрузка проводки — жители накануне перекрывали дорогу из-за того, что им не возобновили отопление.

Однако отопление включили еще 19 ноября.

Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе

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