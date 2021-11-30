Одесские полицейские оштрафовали свыше пяти сотен людей, которые игнорировали правила карантина «красной зоны».

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

На Одесчине, которая до сих пор пребывает в «красной зоне», продолжаются рейды в магазинах, кафе и ресторанах, развлекательное, торговых, спортивных заведениях, а также на рынках и прочих общественных местах.

Как стало известно, за прошлую неделю полицейские составили 550 административных протоколов на нарушителей карантинных норм.

Из них 478 постановления выписали людям, которые не соблюдали масочный режим в общественных местах, а 70 протоколов – за нарушение правил карантина людей согласно этой же статье.

Наибольшее количество выявленных нарушений касалось пребывания людей в общественных местах, транспорте, заведениях питания без маски и документов, в частности справки о вакцинации.

Всего же за период введения «красной зоны» с 18 октября мобильные бригады провели более 22 тысяч объектов и составили более пяти тысяч протоколов.

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