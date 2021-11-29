Как и обещали синоптики, на Одессу обрушился ливень со штормовым ветром- непогода привела к очередному деревопаду.
В понедельник, 29 ноября, в результате осложнения погодных условий (порывов ветра) в Малиновском районе упала часть тополя.
Ветка огромного дерева рухнула прямо на два припаркованных автомобиля. Это произошло на улице Варненской, 25, сообщает
«Тополь к зиме решил скинуть лишний вес», - говорится в публикации.
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Стоит сказать, что владельцам машин еще повезло, потому что транспортные средства существенно не пострадали, окна не разбиты, вмятин не видно.
В тоже время после обеда синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду.
В Одессе объявлен первый (желтый) уровень опасности. Это значит, что погода потенциально опасна для людей, транспорта, поэтому оставлять машины под деревьями не рекомендуется.
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