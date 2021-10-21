Сейчас передвигаться по городу опасно

Штормовым ветром накрыло Одессу, стихия валит деревья по всему городу и срывает вывески - известно о пострадавших людях.

Кадры непогоды публикуют местные телеграм-каналы, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В четверг, 21 октября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Стихия уже повалила несколько деревьев в разных районах города.

При падении дерева на Французском бульваре пострадал мужчина - его увезла скорая помощь. Об этом сообщили в мэрии.

Кроме того,на улице Одария, что в районе Пересыпи, огромных тополем придавило четыре припаркованных под ним автомобиля. Здесь информации о пострадавших людях не поступало.

Еще одно крупное падение зафиксировали на Черемушках. Дерево рухнуло на рельсы и перегородило путь трамваю №10. Еще один деревопад увидели в районе площади 10 апреля.

Из-за ураганного ветра взлетали вывески аптек.

Очевидцы сняли на видео, как ветром начало срывать буквы из аптеки на улице Михайловская. Это же произошло на автовокзале Привоз.

Одесситов убедительно просят отложить все дела, ведь передвигаться по городу сейчас крайне опасно.

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