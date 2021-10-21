Штормовым ветром накрыло Одессу, стихия валит деревья по всему городу и срывает вывески - известно о пострадавших людях.
Кадры непогоды публикуют местные телеграм-каналы, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В четверг, 21 октября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Стихия уже повалила несколько деревьев в разных районах города.
При падении дерева на Французском бульваре пострадал мужчина - его увезла скорая помощь. Об этом сообщили в мэрии.
Единственный сын Софии Ротару сорвал куш в казино и похвастался суммой: "Приятно!"
Появились новые данные о состоянии Кравчука и его слова перед операцией: "Сможем ли мы его увидеть..."
Елена Кравец получила новую работу и похвасталась, где еще ее увидят украинцы: "Кардинально отличается от съемок..."
Финал "Співають всі", украинцы высказали Могилевской все, что думают о победителе: "Нет слов..."
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Кроме того,на улице Одария, что в районе Пересыпи, огромных тополем придавило четыре припаркованных под ним автомобиля. Здесь информации о пострадавших людях не поступало.
Еще одно крупное падение зафиксировали на Черемушках. Дерево рухнуло на рельсы и перегородило путь трамваю №10. Еще один деревопад увидели в районе площади 10 апреля.
Из-за ураганного ветра взлетали вывески аптек.
Очевидцы сняли на видео, как ветром начало срывать буквы из аптеки на улице Михайловская. Это же произошло на автовокзале Привоз.
Одесситов убедительно просят отложить все дела, ведь передвигаться по городу сейчас крайне опасно.
Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
Также Politeka сообщала, Одессу накрыло непогодой, мощный ветер валит деревья: видео происходящего