В Одесской области число умерших во время пандемии COVID-19 превысило 5 тысяч человек.
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 451 жителей Одесского региона. Это меньше, чем в предыдущие дни, тем не менее, область оказался на третьем месте по стране по количеству заболевших.
Общее количество заболевших в Одесской области составляет на утро понедельника — 224 122 человек.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Остановилось сердце актрисы Нины Руслановой: фильмы с ее участием стали легендой
Оборвалась жизнь российского актера, звезды сериала «Воронины»: «Прекрасный человек, талантливый артист...»
Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера
Следом за Гаркалиным не стало еще одного известного актера: раскрыта причина
Не справились с недугом и скончались за сутки 28 пациентов, всего жертв эпидемии на Одесчине – 5002.
Выздороветь удалось – 172 200 пациентам, из них 677 – за последние сутки.
Отметим, что из-за того, что показатели заболеваемости в Одесской области все еще довольно плохие, регион пока остается в "красной" зоне карантина.
Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках
Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь
Также Politeka писала, полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни