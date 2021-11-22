В Одесской области число умерших во время пандемии COVID-19 превысило 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 451 жителей Одесского региона. Это меньше, чем в предыдущие дни, тем не менее, область оказался на третьем месте по стране по количеству заболевших.

Общее количество заболевших в Одесской области составляет на утро понедельника — 224 122 человек.

Не справились с недугом и скончались за сутки 28 пациентов, всего жертв эпидемии на Одесчине – 5002.

Выздороветь удалось – 172 200 пациентам, из них 677 – за последние сутки.

Отметим, что из-за того, что показатели заболеваемости в Одесской области все еще довольно плохие, регион пока остается в "красной" зоне карантина.

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