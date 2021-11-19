В Одесской области, которая совсем скоро может выйти из «красной зоны» уменьшается количесество заболевших коронавирусом.
По последним данным, Одесский регион вторые сутки подряд не входит в пятерку антилидеров по темпам распространения вируса.
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За время пандемии коронавирус успели подхватить свыше 222 тысячи жителей. Скончались от последствий болезни - 4 886 человек, в том числе 52 – за последние сутки.
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В общей сложности выздороветь удалось 167 412 людям, 1278 – за последние 24 часа.
Отметим, что уже на следующей неделе 4 области Украины, в том числе и Одесская, могут выйти из “красной” зоны карантина.
По словам экспертов, это еще не победа над коронавирусом, а лишь локальное улучшение ситуации. Украина не прошла полностью пик третьей волны заболевания коронавирусом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.
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