Одесситов предупредили о новой афере, связанной с обещанной выплатой за вакцинацию против коронавирусной инфекции.

После того, как правительство пообещало по тысяче гривен каждому вакцинированному от коронавируса, мошенники уже подсуетились и начали рассылать сообщения о COVID-выплатах на сумму в нескольких тысяч гривен.

Как сообщает Politeka.net, об этом предупредили в Приватбанке.

В частности, зафиксированы случаи, когда на телефоны людей или электронную почту приходит уведомление о доступных выплатах за вакцинацию в размере 7 тысяч гривен.

Аферисты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельные сайты. При помощи фишинговых сайтов злоумышленники крадут личные данные украинцев и могут получить доступ к их кредитным картам.

Одесситов предупредили, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

В сети также показали снимок сообщения, которое отправляют украинцам.

В Приватбанке уже обратились в полицию.

Напомним, что одесситам сообщили детали выплат за прививки

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