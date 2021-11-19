Одесситов предупредили о новой афере, связанной с обещанной выплатой за вакцинацию против коронавирусной инфекции.
После того, как правительство пообещало по тысяче гривен каждому вакцинированному от коронавируса, мошенники уже подсуетились и начали рассылать сообщения о COVID-выплатах на сумму в нескольких тысяч гривен.
Как сообщает Politeka.net, об этом
В частности, зафиксированы случаи, когда на телефоны людей или электронную почту приходит уведомление о доступных выплатах за вакцинацию в размере 7 тысяч гривен.
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Аферисты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельные сайты. При помощи фишинговых сайтов злоумышленники крадут личные данные украинцев и могут получить доступ к их кредитным картам.
Одесситов предупредили, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.
В сети также показали снимок сообщения, которое отправляют украинцам.
В Приватбанке уже обратились в полицию.
Напомним, что одесситам сообщили детали выплат за прививки
Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь
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