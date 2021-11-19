Не укладывается в голове

В «ковидной» больнице Одессы у тяжело больного пациента украли деньги и лекартва, причем дважды.

Ограбление, которое не укладывается в голове, произошло в больнице №5 на улице Троицкой, сообщает Telegram-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net

Дочь пациента рассказала, что ее отец лежал в указанной больнице с 31 октября.

Спустя неделю его перевели в другую палату и пока пациента переводили, у него пропали деньги и лекартвенные препараты. Это случилось 8 ноября.

Дочь говорит, что ее мама купила отцу все необходимые медикаменты и привезла деньги, однако той же ночью он скончался.

9 ноября родственники приехали забирать личные вещи умершего и снова обнаружили пропажу денег и лекарств.

Одесситка винит во всем персонал медучреждения.

«Вот такие люди у нас лечат. Воруют у тяжело больного лекарства и у мертвого человека деньги», - рассказала родственница.

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