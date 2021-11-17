Коронавирус неистово продолжает косить жителей Одесской области, несмотря на заявление медиков о том, что ситуация начинает стабилизироваться в регионе.

По последним данным, Одесская область находится на третьем месте по темпам распространения заболевания в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, за прошлые сутки зарегистрировано 1504 новых случаев заболевания Covid-19.

Общее число заболевших за время пандемии перевалило за 220 тысяч человек.

Жертвами эпидемии стали 4780 жителей Одесской области, из них 59 скончались за последние сутки.

В целом выздороветь удалось 166 134 людям, 1167 – за последние 24 часа.

Ранее мы писали, уже на следующей неделе четыре региона смогут покинуть «красный» уровень эпидопасности и среди них есть Одесская область.

Медики говорят, что не победа над коронавирусом, а лишь локальное улучшение ситуации. Украина не прошла полностью пик третьей волны заболевания коронавирусом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.

Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках: первые подробности

Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь: видео происходящего

Также Politeka писала, полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни