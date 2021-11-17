Коронавирус неистово продолжает косить жителей Одесской области, несмотря на заявление медиков о том, что ситуация начинает стабилизироваться в регионе.
По последним данным, Одесская область находится на третьем месте по темпам распространения заболевания в Украине.
Как
Общее число заболевших за время пандемии перевалило за 220 тысяч человек.
Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце без ничего, эпичное фото: "Купидон в тапках"
Штрафы до 23 тысяч гривен: Рада приняла новый закон, что оказалось под запретом
Ушел из жизни знаменитый советский актер: "Организм не выдержал"
Леся Никитюк повздорила с Викой из "НеАнгелов" на глазах у Melovin'a: "Не ори мне"
Сотни пациентов с ковидом "на кислороде": харьковские врачи рассказали о ситуации в больницах
Жертвами эпидемии стали 4780 жителей Одесской области, из них 59 скончались за последние сутки.
В целом выздороветь удалось 166 134 людям, 1167 – за последние 24 часа.
Ранее мы писали, уже на следующей неделе четыре региона смогут покинуть «красный» уровень эпидопасности и среди них есть Одесская область.
Медики говорят, что не победа над коронавирусом, а лишь локальное улучшение ситуации. Украина не прошла полностью пик третьей волны заболевания коронавирусом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.
Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках: первые подробности
Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь: видео происходящего
Также Politeka писала, полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни