В Министерстве здравоохранения Украины собираются ужесточить карантинные ограничения для невакцинированных.
В скором времени в "желтой" зоне карантина нужно будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации для работников сферы услуг, а также посетителей.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в среду, 17 ноября.
Отметим, что сейчас в "желтых" зонах (в отличие от «красных») достаточно всего одной прививки для работников ресторанов, непродовольственных магазинов, спортклубов и прочей сферы услуг, а также для их посетителей.
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