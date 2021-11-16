Жителей обнадежили, в скором времени Одесская область сможет выйти из "красной" зоны карантина.

Так, уже на следующей неделе четыре региона смогут покинуть «красный» уровень эпидопасности и среди них есть Одесская область. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

«Мы видим четыре региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход уже со следующей недели - Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области", - сообщил он.

Однако считает, что это победа над коронавирусом, по словам Ганиченко, пока рано.

Он отметил, что это лишь локальное улучшение ситуации и Украина еще прошла полностью пик третьей волны заболеваемости ковидом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.

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