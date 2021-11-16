Одесситам объяснили, как получить тысячу гривен за вакцинацию и на что ее можно будет потратить.
Разъяснение сделал пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров у себя в
Он заверил, что 1 000 гривен получат все полностью вакцинированные от коронавируса украинцы.
"Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя — у всех остальных. До 19 декабря и после», - отметил он.
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Хотя механизм выделения денег до конца не известен, но уже сейчас можно сказать, что о наличке люди могут не мечтать.
«Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг», - объяснил Никифоров.
Отметим, что список услуг, которыми можно "обналичить" сертификат, будет обнародован в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что в него входят "культура, путешествия и спорт".
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