Одесситам объяснили, как получить тысячу гривен за вакцинацию и на что ее можно будет потратить.

Разъяснение сделал пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров у себя в Фейсбук.

Он заверил, что 1 000 гривен получат все полностью вакцинированные от коронавируса украинцы.

"Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя — у всех остальных. До 19 декабря и после», - отметил он.

Хотя механизм выделения денег до конца не известен, но уже сейчас можно сказать, что о наличке люди могут не мечтать.

«Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг», - объяснил Никифоров.

Отметим, что список услуг, которыми можно "обналичить" сертификат, будет обнародован в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что в него входят "культура, путешествия и спорт".

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