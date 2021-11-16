Зачем так делать?

В Одессе стали помечать квартиры, где проживают люди, которые не привились против коронавирусной инфекции.

В одном из многоэтажных домов в Одессе неизвестные решили обозначить квартиру, в которой живут невакцинированные. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

На опубликованном фото можно заметить, как кто-то написал мелом на двери: «Здесь живут непривитые».

Кто и зачем написал об этом - остается загадкой.

Пользователи сети принялись бурно обсуждать увиденное.

"И что теперь на костер?".

"Раньше презирали тех, кто колется, теперь наоборот",

"Скоро все так от комунальщиков прятаться будем",

"Больные люди",

"Надо им рисовать ответку "осторожно хим опасность", - пишут в сети.

Ранее мы писали, с 15 ноября в городских поликлиниках можно делать прививки от ковида детям.

Во всех детских больницах уже открыты прививочные кабинеты, медики прошли специальное обучение. Укол делают с 12 лет, с разрешением и в присутствии родителей или опекунов.

Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках: первые подробности

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