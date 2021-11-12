Медики одной из «ковидных» больниц Одессы пожаловались на нечеловеческие условия работы.

Видео опубликовал местный сайт «Украинская служба информации".

По словам медсестер, второй месяц в одесской больнице водников наблюдается беда с персоналом. Сотрудников критически не хватает, люди работают на износ, многие увольняются, так как не хотят рисковать здоровьем за скудные зарплаты.

Все потому, что им перестали доплачивать обещанные «ковидные» надбавки. Многие просто не хотят работать в таких условиях и рисковать своим здоровьем за скудные зарплаты.

«Пациенты тяжелые, их много, медсесетер не хватает, мы работаем на износ. Мы в зоне можем сидеть почти сутки», - рассказала медсестра.

"Мы работаем в костюмах, и маска-респиратор, сверху щиток. У нас у самих начинающая гипоксия, мы задыхаемся и плохо становится, некоторые девочки теряют сознание и пациенты откачивают наших медсестер, потому что работать очень тяжело", — говорит другая сотрудница больницы водников.

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