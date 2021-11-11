Говорят, что они не прибыльные

В Одессе перестанут курсировать семь городских маршрутов, они приносили частным компаниям мало денег.

10 ноября мэрии состоялся конкурс по выбору перевозчиков, которые будут обслуживать пассажирские маршруты в Одессе. 7 маршрутов не особо пользовались популярностью у пассажиров, соответственно, приносили частникам мало дохода и стали им неинтересны. Теперь их закроют, пишет издание 8News.

Уже совсем скоро в Одессе перестанут ездить такие маршрутки как: №124, №197а, №110к, №117, №162, №137 и №115к.

Ранее мы писали, в Одессе полицейские продолжают проверять соблюдение карантинных ограничений в маршрутках.

Одесситы сообщают, что полиция останавливает транспорт с самого утра из-за этого добраться на работу людям крайне сложно.

Копы останавливают битком набитые машрутки, стоячих пассажиров высаживают, а водителям выписывают штраф.

Отметим, что за нарушение правил карантина - перевозку стоячих пассажиров - водителю грозит штраф на сумму в 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Одессе копы выгоняют людей из транспорта, кадры

Также Politeka сообщала, маршрутчик снес 5-летнего ребенка в Одессе