С самого утра 1 ноября полиция снова взялась контролировать соблюдение карантина «красной зоны» в маршрутках, доехать на работу одесситам очень сложно.
Об этом
Первой под проверку попала битком набитая пассажирами маршрутка №150.
Как рассказали очевидцы, копы остановили водителя транспортного средства и высадили всех стоячих пассажиров из салона.
«Нас высадили на остановке. Водила на всю маршрутку орет: «Выходите, му*ора стоят!», — рассказали они.
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Теперь доехать на работу для некоторых одесситов - задача не простая.
В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией.
"Нужен нормальный транспорт",
"Так пусть количество маршруток увеличивают, половину полицейских разогнать и сделать маршрутчиками и будет всем счастье",
"Когда уже весь этот бардак закончится и будет мир и порядок?!", - пишут в сети.
Отметим, что за нарушение правил карантина, - перевозку стоячих пассажиров - водителю грозит штраф на сумму в 17 тысяч гривен.
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