С самого утра 1 ноября полиция снова взялась контролировать соблюдение карантина «красной зоны» в маршрутках, доехать на работу одесситам очень сложно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х. Одесса", передает Politeka.net.

Первой под проверку попала битком набитая пассажирами маршрутка №150.

Как рассказали очевидцы, копы остановили водителя транспортного средства и высадили всех стоячих пассажиров из салона.

«Нас высадили на остановке. Водила на всю маршрутку орет: «Выходите, му*ора стоят!», — рассказали они.

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Теперь доехать на работу для некоторых одесситов - задача не простая.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией.

"Нужен нормальный транспорт",

"Так пусть количество маршруток увеличивают, половину полицейских разогнать и сделать маршрутчиками и будет всем счастье",

"Когда уже весь этот бардак закончится и будет мир и порядок?!", - пишут в сети.

Отметим, что за нарушение правил карантина, - перевозку стоячих пассажиров - водителю грозит штраф на сумму в 17 тысяч гривен.

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