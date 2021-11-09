Одесская область по-прежнему находится в «красной зоне» и полицейские продолжают устраивать своего рода «облавы» и штрафовать нарушителей карантинных требований.
О результатах работы за неделю отчитались в
Так, копы составили 756 административных протоколов на нарушителей карантинных норм.
Наибольшее количество нарушений, по данным полиции, выявили в заведениях питания, развлекательных заведениях и общественном транспорте.
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Также полицейские проверяли наличие масок на лице, ковид-сертификатов у посетителей и персонала, а также соблюдение социальной дистанции.
Всего по области работает 460 рейдовых групп, следящих за соблюдением карантинных ограничений.
В их состав которых, кроме правоохранителей, входили сотрудники Госпотребслужбы, муниципальной охраны и санитарные врачи.
Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км",
Как сообщала Politeka, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего
Также Politeka писала, что в Одессе копы штрафуют людей без масок и охотятся на фальшивые ковид-документы