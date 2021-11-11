Коронавирус забирает жизни людей в Одесской области одного за другим, регион снова лидирует по количеству смертей в Украине.

По состоянию на четверг, 11 ноября, общее число зараженных COVID-19 возросло до 211 тысяч 390 человек. В Одесской области зафиксировано 1 469 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба МОЗ Украины.



В регионе за последние сутки сообщают о 71 умершем от последствий болезни и это первое место по летальным случаям в нашей стране . Всего с начала пандемии ковид унес жизнь 4 520

жителя Одессы и области.

В общей сложности выздороветь удалось 156 319 человек, 903 – за последние 24 часа.

Многие не верили, что в одесском крематории последний месяц наблюдаются очереди. Все это связано с высокой смертностью от коронавируса.

Но, как оказалось, проблема со сжиганием тел – это полбеды. Жители Радужного, улицы Архитекторской и Лиманки не могут дышать из-за постоянного едкого дыма.

«Раньше там были фильтра, а теперь сутками валит черный дым. Мы задыхаемся», - пожаловались одесситы.

Напомним, мужчина показал на видео, что просиходит на одесском кладбище: "Могилы роют и ночью"

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