Коронавирус забирает жизни людей в Одесской области одного за другим, регион снова лидирует по количеству смертей в Украине.
По состоянию на четверг, 11 ноября, общее число зараженных COVID-19 возросло до 211 тысяч 390 человек. В Одесской области зафиксировано 1 469 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом
В регионе за последние сутки сообщают о 71 умершем от последствий болезни и это первое место по летальным случаям в нашей стране . Всего с начала пандемии ковид унес жизнь 4 520
жителя Одессы и области.
В общей сложности выздороветь удалось 156 319 человек, 903 – за последние 24 часа.
Многие не верили, что в одесском крематории последний месяц наблюдаются очереди. Все это связано с высокой смертностью от коронавируса.
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Но, как оказалось, проблема со сжиганием тел – это полбеды. Жители Радужного, улицы Архитекторской и Лиманки не могут дышать из-за постоянного едкого дыма.
«Раньше там были фильтра, а теперь сутками валит черный дым. Мы задыхаемся», - пожаловались одесситы.
Напомним, мужчина показал на видео, что просиходит на одесском кладбище: "Могилы роют и ночью"
Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата
Также Politeka писала про тысячи заболевших и десятки новых жертв в Одесской области