В Минздраве сообщили о тридцати умерших от коронавируса в Одесской области за сутки.
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По состоянию на утро вторника, 9 ноября, общее число зараженных COVID-19 возросло до 208 349 человек. Новых инфицированных - 1 516 и это второе место в антирейтинге по темпам заражения.
В регионе за последние сутки сообщают о 30 умерших от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии ковид унес жизнь 4 421 жителя Одессы и области.
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В общей сложности выздороветь удалось 154 990 человек, 871 – за последние 24 часа.
Ранее мы писали, в Одессе во время новой волны эпидемии COVID-19 родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 6-7 дней. Об этом сообщил заведующий одесским крематорием Владимир Букач.
«Мы максимально загружены и работаем на пределе своих возможностей. Но справляемся», - признался он.
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Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата
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