В больницах Одессы, где лечат больных на коронавирус, осталось катастрофически мало мест, некоторых пациентов приходится оставлять дома на лечении.
В частности, из-за нехватки мест пришлось отказать в госпитализации 86-летней зараженной ковидом женщине, у которой мало шансов на выздоровление.
Об этом страшной истории поведала на странице в
"Самая страшная запись - Савченко. 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясняю Александре Тишейкиной, что кислород уход на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет уход. Мне объясняли врачи. Объясни родственникам. Проходит пару минут, Аля заходит и говорит мне: прости, я не могу такое сказать. Ну это же какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор. Я должна отказать", - пишет волонтер.
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Она добавила, что очередь на концентраторы настолько велика, что их выдают лишь тем, "у кого больше шансов".
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