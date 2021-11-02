Из-за высокой смертности от ковида на одесских кладбищах могилы копают с утра до ночи.

Последние две недели Одесская область устанавливает новые антирекорды по количеству больных и умерших от Covid.

Так, одессит, у которого умерла мать от осложнений коронавируса, заснял страшные кадры с западного кладбища. Об этом сообщает Telegram-канале "Одесса INFO " (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Мужчина утверждает, что только за день похоронили 28 ковидных человек, говорит, что якобы могилы роют и ночью.

«Вчера было 2 могилки, а сегодня целый ряд из 28. И вот смотрите, они всё время копают, копают, трактор 24/7 «, - рассказал одессит на видео.

Видео можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, одесский крематорий не успевает сжигать тела умерших на фоне новой волны эпидемии коронавирусной инфекции.

На ход работы крематория повлияла высокая смертность от ковида. Чтобы у здания не собираюсь большой очереди, церемонии отпевания и прощания с умершим пришлось сократить до 20 минут. Их проводят на открытом воздухе, затем усопших помещают в печь.

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