В Одессе в Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.

Это произошло около 14 часов в понедельник 1 ноября на пересечении улиц Магистральной и Ангарской, сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

По данным инспекторов, ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора, когда на него наехала маршрутка.

Пострадавшего увезли с больницу по скорой.

Теперь все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, водитель легковушки не заметил переходящую дорогу женщину и совершил наезд, а после чего скрылся с места аварии. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Труп женщины обнаружили на трассе Одесса-Киев возле села Нерубайское, в понедельник, 1 ноября.

В полиции рассказали, что на теле несчастной были повреждения, которые характерны при получении в результате ДТП. Также рядом с ней обнаружили обломки деталей автомобиля.

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