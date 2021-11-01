В Одессе в Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.
Это произошло около 14 часов в понедельник 1 ноября на пересечении улиц Магистральной и Ангарской, сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
По данным инспекторов, ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора, когда на него наехала маршрутка.
Пострадавшего увезли с больницу по скорой.
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Теперь все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, водитель легковушки не заметил переходящую дорогу женщину и совершил наезд, а после чего скрылся с места аварии. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Труп женщины обнаружили на трассе Одесса-Киев возле села Нерубайское, в понедельник, 1 ноября.
В полиции рассказали, что на теле несчастной были повреждения, которые характерны при получении в результате ДТП. Также рядом с ней обнаружили обломки деталей автомобиля.
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