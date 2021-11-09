Жители многоэтажных домов жалуются на вонючий дым, который исходит от Одесского крематория.
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Так, жители жилого массива» Радужный", Кадор на Архитекторской , а также поселка Лиманка страдают от удушливого запаха.
Всему виной, по их словам, Одесский крематорий, который работает на полную мощность и из него круглосуточно валит черный дым.
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Люди говорят, что они задыхаются от постоянно дыма, а раньше там стояли фильтры.
Нужно отметить, что кроме нашей области в Одесский крематорий доставляют тела с Николаева и Херсона, так как в Украине всего три таких медицинских учреждения.
Ранее, заведующий одесским крематорием Владимир Букач заявлял, что нагрузка на крематорий связана с высокой смертностью от коронавирусной инфекции. Так, из 50 доставленных трупов, в десятерых причиной смерти стал ковид.
Заведующий говорит, что если раньше приходилось ждать два дня, то сейчас запись ведется заблаговременно, примерно за шесть-семь дней.
Напомним, что в Одесском крематории рассказали о загруженности
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