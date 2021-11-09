Жители многоэтажных домов жалуются на вонючий дым, который исходит от Одесского крематория.

Об этом сообщает телеграм-канал"Подслушано Одесса".

Так, жители жилого массива» Радужный", Кадор на Архитекторской , а также поселка Лиманка страдают от удушливого запаха.

Всему виной, по их словам, Одесский крематорий, который работает на полную мощность и из него круглосуточно валит черный дым.

Люди говорят, что они задыхаются от постоянно дыма, а раньше там стояли фильтры.

Нужно отметить, что кроме нашей области в Одесский крематорий доставляют тела с Николаева и Херсона, так как в Украине всего три таких медицинских учреждения.

Ранее, заведующий одесским крематорием Владимир Букач заявлял, что нагрузка на крематорий связана с высокой смертностью от коронавирусной инфекции. Так, из 50 доставленных трупов, в десятерых причиной смерти стал ковид.

Заведующий говорит, что если раньше приходилось ждать два дня, то сейчас запись ведется заблаговременно, примерно за шесть-семь дней.

Напомним, что в Одесском крематории рассказали о загруженности

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