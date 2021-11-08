В Одессе во время новой волны эпидемии COVID-19 родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 6-7 дней.
Об этом сообщил заведующий одесским крематорием Владимир Букач, пишет издание
По его словам, нагрузка на крематорий связана с высокой смертностью от коронавирусной инфекции. Так, из 50 доставленных трупов, у десятерых причиной смерти стал ковид.
Заведующий говорит, что если раньше приходилось ждать два дня, то сейчас запись ведётся заблаговременно, примерно за шесть-семь дней.
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«Мы максимально загружены и работаем на пределе своих возможностей. Но справляемся», - рассказал Букач.
В тоже время заведующий отметил, что «ковидных» умерших принимают отдельно после 14:00. Прощание проходит только во дворе. Родственникам выделяют на это 20 минут.
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