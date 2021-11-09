Найдено мертвое тело одесского адвоката,
Трагедия разыгралась на реке Днестр возле Маяк в Одесской области. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального управления
Вчера спасатели приступили к поискам 38-летнего мужчины, который пошел порыбачить в воскресенье и исчез.
Сегодня, в 11:35, в 20 м от берега, спасатели обнаружили и вытащили тело пропавшего рыбака.
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Ранее мы писали, полиция Одесской области бросилась на поиски 10-летнего, который пропал без вести в городе Измаиле и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
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