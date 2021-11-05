В Одессе полиция начала поиски 16-летнего девочки, которая не вернулась домой после вечерней прогулки.

Информация об исчезновении Анны Ткачук появилась на сайте Нацполиции области, пишет Politeka.net.

Установлено, что вечером, 4 ноября, несовершеннолетняя вышла на улицу, но домой так и не вернулась.

Родственники и полиция просят неравнодушных людей помочь с поисками. На сайте полиции дали приметы пропавшей.

Анна ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета: в желтое пальто и светлые джинсы.

С любой информацией о местонахождении девушки, сообщите в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 723-34-74 или на спецлинию "102".

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