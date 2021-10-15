Полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку, которая при странных обстоятельствах пропала в Одесской области.
Как передает Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетней сообщили в пресс-службе регионального
Так, без вести пропавшей числится малолетняя жительница Великодолинского Елена Дектерева. Девочке всего 12 лет. Она ушла из дома и с тех пор никто не знает, где она.
Пропавшая Лена имеет рост 165 см, темные волосы до плеч, карие глаза, плотного телосложения.
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Была одета в голубую кожаную куртку, черные джинсы, футболку и кроссовки.
Полицейские просят неравнодушных людей, которые что-либо знают о местонахождении ребенка, сообщать по телефону: (048) 779 49 38 или по спецлинии «102».
До этого в Одессе искали 17-летнюю Мусиенко Лолиту. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.
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