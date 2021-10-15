Полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку, которая при странных обстоятельствах пропала в Одесской области.

Как передает Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетней сообщили в пресс-службе регионального ГУНП , а также предоставили приметы девочки.

Так, без вести пропавшей числится малолетняя жительница Великодолинского Елена Дектерева. Девочке всего 12 лет. Она ушла из дома и с тех пор никто не знает, где она.

Пропавшая Лена имеет рост 165 см, темные волосы до плеч, карие глаза, плотного телосложения.

Была одета в голубую кожаную куртку, черные джинсы, футболку и кроссовки.

Полицейские просят неравнодушных людей, которые что-либо знают о местонахождении ребенка, сообщать по телефону: (048) 779 49 38 или по спецлинии «102».

До этого в Одессе искали 17-летнюю Мусиенко Лолиту. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике