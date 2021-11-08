На реке Днестр на территории Одесчины пытаются отыскать мужчину, который поехал рыбачить и исчез.

Об этом информирует главное управление ГСЧС в Одесской области на официальной странице в Фейсбук.

ЧП произошло на выходных в Одесском районе Маяковской громады на реке Днестр.

В службу спасения обратились встревоженные родственники и рассказали, что 38-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся домой.

Сегодня утром спасатели приступили к поисковым работам.

По состоянию на 15:38 пропавший рыбак не найден. Поиски продолжаются.



Ранее мы писали, полиция Одесской области бросилась на поиски 10-летнего, который пропал без вести в городе Измаиле и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Севастьянов Константин, которому всего 10 лет, сбежал из интерната в вечернее время 7 ноября.

Ребенок был обут в резиновые тапочки, в спортивные темно-синие брюки и синюю куртку.

Напомним, что в Одессе ищут бесследно пропавшую девочку в желтом пальто