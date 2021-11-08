На реке Днестр на территории Одесчины пытаются отыскать мужчину, который поехал рыбачить и исчез.
Об этом
ЧП произошло на выходных в Одесском районе Маяковской громады на реке Днестр.
В службу спасения обратились встревоженные родственники и рассказали, что 38-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся домой.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Джоли в растянутой кофте озадачила внешностью рядом с красоткой-дочерью: кадры без фотошопа
Украину всколыхнула трагедия с многодетной семьей на трассе: "Ехали на 40 дней по отцу"
Первый снег и морозы обрушатся на Украину, ноябрь принесет зимнюю погоду: прогноз синоптиков
Звезда российского кино разбился в ДТП с женой и ребенком, в Сети вспоминают, каким он был: "Вечная память"
Сегодня утром спасатели приступили к поисковым работам.
По состоянию на 15:38 пропавший рыбак не найден. Поиски продолжаются.
Ранее мы писали, полиция Одесской области бросилась на поиски 10-летнего, который пропал без вести в городе Измаиле и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Севастьянов Константин, которому всего 10 лет, сбежал из интерната в вечернее время 7 ноября.
Ребенок был обут в резиновые тапочки, в спортивные темно-синие брюки и синюю куртку.
Напомним, что в Одессе ищут бесследно пропавшую девочку в желтом пальто
Также Politeka писала, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике