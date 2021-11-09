Врачи рискуют жизнью людей, чтобы освободить места для других пациентов

В Одессе все больницы забиты заболевшими коронавирусом, чтобы освободить места врачи стали поголовно выписывать пациентов с низким содержанием кислорода в крови (сатурацией).

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Она сообщила, что в ее благотворительный фонд посыпался шквал жалоб.

"Я понимаю, что нужно освобождать места, что многие заболели и нуждаются в госпитализации, но рисковать жизнью пациентов по соображениям статистики наличия мест незаконно и негуманно",– отметила волонтер.

Ножевникова дала рекомендации пациентам, которых хотят выписать с низкой сатурацией из больницы.

Согласно приказу Минздрава, пациента можно выписать из стационара только при сатурации 94 и выше на низком потоке кислорода (3 – 4 литра в минуту)

«Никто не может заставить вас забрать пациента с сатурацией без кислорода и с уровнем сатурации ниже 88 – 86. Такой пациент в случае отключения света сможет продержаться какое-то время»– сообщила волонтерша.

Также Ножевникова обратила внимание, если у пациента сатурация ниже 94 на низком потоке, а тест ковид отрицательный, то такого пациента должны перевести в терапевтическое отделение обычной больницы или, если там нет свободных мест, оставить в «ковидном» отделении до стабилизации сатурации.

Кроме того, она волонтер обратила внимание, если у пациента имеется декларация с семейным врачем, то он может получить концентратор на выписку в своей поликлинике.

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