Летальных случаев очень много

Нынешняя волна коронавируса в Одесской области набирает обороты с постоянным ростом заболеваемости.

По состоянию на пятницу, 5 ноября в регионе зафиксировано свыше 201 тысячи зараженных Covid-19. Новых случаев за сутки – 1648. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Жертвами эпидемии стали 4 278 жителей Одессы и области, из них только за сутки скончались 60 человек.

В общей сложности выздороветь удалось 152 629 человек, 898 – за последние 24 часа.

Нужно отметить, что сейчас Одесская область находится в пятерке лидеров на последнем месте по темпам заражения.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733).

Ранее мы писали, в Одессе врачи "ковидных" больниц выписывают пациентам мало того, что неэффективные лекарства, так еще и дорогостоящие.

Так, к примеру врачи назначают препарат "Ремдесивир", стоимость одного флакона составляет 3600 гривен. Зачастую выписывают по 10 флаконов этого препарата, на сумму 36 тысяч гривен.

В тоже время ВОЗ признала "Ремдесивир" неэффективным, но он остался в протоколе Минздрава.

Напомним, что одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."

Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе