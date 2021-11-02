В Одессе появиться еще один способ сделать вакцинацию от ковида - в трамвае.
Так, в ближайшие дни в городе запустят, помимо автобуса, специальный трамвай, в котором можно сделать прививку, не выезжая в центры массовой вакцинации. Это удобно для тех, кто из-за постоянной работы не может выделить время, а также для пенсионеров, которые находятся в группе риска, и находится в очередях в замкнутом пространстве для них довольно рискованно.
Как сообщает издание "
Вакцинировать от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов.
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Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс"уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.
Отметим, что на минувших выходных в Одессе запустили специальный автобус, где можно без очереди получить дозу прививок Pfizer, AstraZeneca и СoronaVac. Автобус курсирует по поселку Котовского и делает часовые остановки по таким адресам:
Возле ТЦ «Копейка», улица Добровольского, 130/5;
Генерала Бочарова, 50;
ТЦ «Семья», Семена Палия, 93а;
Банк «Пивденный», Семена Палия, 74;
парковка «АТБ», улица Героев Обороны, 60а.
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