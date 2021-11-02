Получить укол можно не выезжая в центры массовой вакцинации

В Одессе появиться еще один способ сделать вакцинацию от ковида - в трамвае.

Так, в ближайшие дни в городе запустят, помимо автобуса, специальный трамвай, в котором можно сделать прививку, не выезжая в центры массовой вакцинации. Это удобно для тех, кто из-за постоянной работы не может выделить время, а также для пенсионеров, которые находятся в группе риска, и находится в очередях в замкнутом пространстве для них довольно рискованно.

Как сообщает издание " Наблюдатель ", специальный прививочный трамвай выйдет на маршрут уже на этой неделе.

Вакцинировать от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов.

Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс"уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.

Отметим, что на минувших выходных в Одессе запустили специальный автобус, где можно без очереди получить дозу прививок Pfizer, AstraZeneca и СoronaVac. Автобус курсирует по поселку Котовского и делает часовые остановки по таким адресам:

Возле ТЦ «Копейка», улица Добровольского, 130/5;

Генерала Бочарова, 50;

ТЦ «Семья», Семена Палия, 93а;

Банк «Пивденный», Семена Палия, 74;

парковка «АТБ», улица Героев Обороны, 60а.

Напомним, что в Одессе нашли способ, как заманить людей на вакцинацию

Как сообщала Politeka, прививочный коллапс начался в Одессе, врачи не успевают: видео из поликлиник

Также Politeka писала, что одесситов предупредили о вакцинации детей от COVID-19: известно, с какого возраста