В Одессе, несмотря на карантин, устроили шумную вечеринку под открытым небом - полиция уже разыскала нарушителей.
Так, в центре Одессы на улице Дерибасовской неизвестные музыканты организовали уличный концерт, вопреки карантинным требованиям, которые никто не отменял, сообщает телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.
Вокруг группы музыкантов столпилось много зрителей, среди них было много школьников и студентов. Все они игнорировали запрет проведения массовых мероприятий в городе.
Еще одну шумную гулянку устроили в парке Победы.
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Там под музыку 90-х и 2000-х подпевала и танцевала толпа одесситов. Кроме этого, возле взрослых находилось еще и много детей. Полиция установила местонахождение этих музыкантов.
Как сообщил и. о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Александр Гостищев, с ними провели профилактическую беседу и составили на них административные материалы и выписали штраф.
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