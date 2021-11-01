Карантинные требования никто не отменял, и это нужно учитывать.

В Одессе, несмотря на карантин, устроили шумную вечеринку под открытым небом - полиция уже разыскала нарушителей.

Так, в центре Одессы на улице Дерибасовской неизвестные музыканты организовали уличный концерт, вопреки карантинным требованиям, которые никто не отменял, сообщает телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.

Вокруг группы музыкантов столпилось много зрителей, среди них было много школьников и студентов. Все они игнорировали запрет проведения массовых мероприятий в городе.

Еще одну шумную гулянку устроили в парке Победы.

Там под музыку 90-х и 2000-х подпевала и танцевала толпа одесситов. Кроме этого, возле взрослых находилось еще и много детей. Полиция установила местонахождение этих музыкантов.

Как сообщил и. о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Александр Гостищев, с ними провели профилактическую беседу и составили на них административные материалы и выписали штраф.

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