В одесских больницах тяжелобольные пациенты с ковид, жизнь которых зависит от кислорода, рискуют остаться без него.

Всё дело в том, что в Одессе возникли перебои с поставками медицинского кислорода из-за высокого спроса на него по всей Украине.

О критической ситуации стало известно во время заседания оперативного штаба в горсовете, в понедельник, 1 ноября, пишут местные СМИ.

По словам директора Горздрава Левона Никогосяна, Припортовый завод пока не может дать кислород - нужно предварительно договариваться. Не стоит ждать поставки и от днепровской фирмы "Линде Газ", которая ранее обеспечивала 6 из 12 тонн кислорода, необходимого Одессе.

В тоже время вице-мэр Михаил Кучук сообщил, что сейчас в Одессу выехала машина с 18 тонн кислорода из Курахово Донецкой области. Но в город она прибудет в лучшем случае поздно вечером.

"Нам до вечера не хватит. Без припортового нам кислорода не хватит. А в заявке на припортовый мы не стоим. Ждем решения области, чтоб нам тоже дали с припортового хотя бы 2 тонны кислорода", - сказал вице-мэр.

Ранее мы уже писали о кислородном кризисе в Одессе.

Так, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Михновского закончился кислород.

Во время происшествия в больнице находились 45 пациентов, которые остро в нем нуждались. Их всех эвакуировали в больницу на улице Ядова.

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