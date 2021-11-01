В одесских больницах тяжелобольные пациенты с ковид, жизнь которых зависит от кислорода, рискуют остаться без него.
Всё дело в том, что в Одессе возникли перебои с поставками медицинского кислорода из-за высокого спроса на него по всей Украине.
О критической ситуации стало известно во время заседания оперативного штаба в горсовете, в понедельник, 1 ноября, пишут местные
По словам директора Горздрава Левона Никогосяна, Припортовый завод пока не может дать кислород - нужно предварительно договариваться. Не стоит ждать поставки и от днепровской фирмы "Линде Газ", которая ранее обеспечивала 6 из 12 тонн кислорода, необходимого Одессе.
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В тоже время вице-мэр Михаил Кучук сообщил, что сейчас в Одессу выехала машина с 18 тонн кислорода из Курахово Донецкой области. Но в город она прибудет в лучшем случае поздно вечером.
"Нам до вечера не хватит. Без припортового нам кислорода не хватит. А в заявке на припортовый мы не стоим. Ждем решения области, чтоб нам тоже дали с припортового хотя бы 2 тонны кислорода", - сказал вице-мэр.
Ранее мы уже писали о кислородном кризисе в Одессе.
Так, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Михновского закончился кислород.
Во время происшествия в больнице находились 45 пациентов, которые остро в нем нуждались. Их всех эвакуировали в больницу на улице Ядова.
Напомним, что ковид забрал жизнь выдающегося одессита
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