Коронавирус, который свирепствует в Одессе, забрал жизнь известного детского писателя Владимира Рутковского.
О смерти выдающегося человека сообщило в
Как стало известно Владимир Рутковский скончался в последний день октября на восемьдесят пятом году жизни.
Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, которая беспощадно и неумолимо косит одесситов.
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«От ненасытного ковида ушел в вечность выдающийся украинский писатель, лауреат Шевченковский премии и наш большой друг Владимир Рутковский. Невероятная утрата для украинской литературы!», - говорится в сообщении.
В издательстве отметили, что блестящими произведениям Рутковского зачитываются десятки тысяч взрослых и детей.
Как известно, Владимир Рутковский родом из Черкасской области, но жил и работал в Одессе. Писатель начинал со стихов, и значительно позже взялся за прозу.
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