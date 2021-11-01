Коронавирус, который свирепствует в Одессе, забрал жизнь известного детского писателя Владимира Рутковского.

О смерти выдающегося человека сообщило в Facebook издательство Абабагаламага, которое публиковало книги писателя, передает Politeka.net

Как стало известно Владимир Рутковский скончался в последний день октября на восемьдесят пятом году жизни.

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, которая беспощадно и неумолимо косит одесситов.

«От ненасытного ковида ушел в вечность выдающийся украинский писатель, лауреат Шевченковский премии и наш большой друг Владимир Рутковский. Невероятная утрата для украинской литературы!», - говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что блестящими произведениям Рутковского зачитываются десятки тысяч взрослых и детей.

Как известно, Владимир Рутковский родом из Черкасской области, но жил и работал в Одессе. Писатель начинал со стихов, и значительно позже взялся за прозу.

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