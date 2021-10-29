В Одессе стартовала вакцинация детей против ковида, уже есть первые привитые школьники.

Решение о вакцинации детей Министерство здравоохранения Украины приняло еще 13 октября.

В правительстве разрешили прививать от коронавирусной инфекции всех детей с 12 лет с помощью вакцины Comirnaty/Pfizer.

Как сообщает " Суспільне ", в пункте вакцинации в Одесском аэропорту первыми привитыми от коронавируса детьми стали 13-летние Татьяна Омельченко и Лев Шавлюк.

Родители говорят, что семьи вакцинировались от ковида еще весной и ждали не дождались, когда такая возможность появится у их детей.

«Сейчас много детей в больницах. На мой взгляд, безопаснее вакцинировать своего ребенка, чем потом его лечить. Я рассказывала своему сыну о коллективном иммунитете, он тоже желает вакцинироваться", – рассказала мама Льва Шавлюка Ирина.

Ранее мы сообщали, что из-за высокой заболеваемости на COVID-19 в одесских школах продлят осенние каникулы еще на неделю, но не везде.

Учебные заведения получили рекомендации от МОЗ продлить каникулы до 7 ноября, однако администрации школ сами будут решать, отправлять учеников на дистанционное обучение или продлевать каникулы.

Напомним, что каникулы в одесских школах могут продлить на месяц: заявление МОЗ

Как сообщала Politeka, в Одессе школьников вернут за парты, несмотря на "красную зону": названа дата и условие

Также Politeka писала, дистанционка в школах вызвала негодование: "Для чего заставили вакцинироваться?