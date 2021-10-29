Медик из больницы в Одесской области пристыдил политиков, которые манипулируют на теме коронавируса в Украине.
Так, врач-анестезиолог из Раздельнянской больницы Иван Черненко решил высказаться после перепалки, которую устроил нардеп Нестор Шуфрич с министром здравоохранения Виктором Ляшко в эфире передачи "Право на владу" на канале 1+1. Соответствующее
«Это какой-то цирк. Мне очень досадно, что во время эфира мы занимаемся антивакцинаторством, а потом занимаемся какой-то политикой», - говорит Черненко.
Медик попросил политиков перестать манипулировать темой вакцинации, смертности и ковида, а вместо этого просто помочь.
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«Лучше помогите. Пусть господин депутат направит свою энергию и пойдет в "ковидный" стационар и поможет трупы выносить или переворачивать тяжелых пациентов, которые весят по 100 кг", - высказался врач.
В завершении своей речи Черненко добавил, что за полчаса просмотра этого разговора, он устал больше, чем за 24 часа дежурства.
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