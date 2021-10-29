Одесса и область продолжают ставить антирекорды по смертности от последствий коронавируса, обнародованы новые кадры.
В Сеть попало видео, снятое возле ковидной больницы №5 на улице Успенской в Одессе. Ролик
На нем можно заметить, как одетые в белые защитные костюмы люди выносят трупы в черных мешках из больницы и грузят их в катафалки.
Очевидцы говорят, что такое наблюдается целый день.
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«В пятой больнице освобождают места, целый день выносят тела умерших от ковида», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Видео можно просмотреть
Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области от последствий коронавируса скончалось рекордное число людей – 77 человек
Одесская область первая стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.
На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.
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Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."
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