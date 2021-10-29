В Одессе очень высокая смертность

Одесса и область продолжают ставить антирекорды по смертности от последствий коронавируса, обнародованы новые кадры.

В Сеть попало видео, снятое возле ковидной больницы №5 на улице Успенской в Одессе. Ролик опубликован в Telegram-канале "Х. Одесса " в четверг, 28 октября (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На нем можно заметить, как одетые в белые защитные костюмы люди выносят трупы в черных мешках из больницы и грузят их в катафалки.

Очевидцы говорят, что такое наблюдается целый день.

«В пятой больнице освобождают места, целый день выносят тела умерших от ковида», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Видео можно просмотреть тут.

Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области от последствий коронавируса скончалось рекордное число людей – 77 человек

Одесская область первая стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.

На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.

Напомним, что одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."

Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе