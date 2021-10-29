Одесса вторую неделю находится в «красной зоне», где действуют жесткие правила для невакцинированных и бонусы для людей, которые сделали прививки.

Так, стало известно, что на одном из одесских предприятий руководство решило выдавать запрлату не всем. Деньги получат только те сотрудники, которые привиты от коронавируса. Об этом пишет издание « Думская ».

Людям разославли сообщения с новыми требованиями.

Для того чтобы получить зарплату, нужно показать "желтый", "зеленый" ковид-сертификаты или же справку о выздоровлении.

О возможности перечисления денег на карту при наличии позитивного ПЦР или отвода от прививки по каким-либо причинам пока ничего не говорят.

А вот когда получат зарплату невакцинированные сотрудники, не ясно.

Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области от последствий коронавируса скончалось рекордное число людей – 77 человек

Одесская область первая стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.

На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.

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Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата: "После этого можно будет..."

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