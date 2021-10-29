Такого не было за все годы пандемии

В Одесской области от последствий коронавируса скончалось рекордное число людей – 77 человек за одни сутки.

Такую информацию обнародовали в Министерстве здравоохранения Украины, пишет Politeka.net .

Одесская область первая в стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.

На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.

За сутки в области от последствий болезни умерли 77 человек — больше, чем в любом другом регионе Украины. Справились с недугом 176 пациентов.

Отметим, что в Украине также поставлен новый рекорд - 26 870 новых случаев заболевания. И это самый большой показатель за все годы пандемии в стране.

Среди заболевших в Украине – 1824 ребенка и 491 медработник.

Жертвами эпидемии за сутки стали 648 человек.

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