В Одесской области от последствий коронавируса скончалось рекордное число людей – 77 человек за одни сутки.
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Одесская область первая в стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.
На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.
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За сутки в области от последствий болезни умерли 77 человек — больше, чем в любом другом регионе Украины. Справились с недугом 176 пациентов.
Отметим, что в Украине также поставлен новый рекорд - 26 870 новых случаев заболевания. И это самый большой показатель за все годы пандемии в стране.
Среди заболевших в Украине – 1824 ребенка и 491 медработник.
Жертвами эпидемии за сутки стали 648 человек.
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