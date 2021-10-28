Ужесточение карантина в Одесской области породило черный рынок фальшивых ковид-документов, однако за их создание и использование жителям грозит уголовная ответственность.
В частности, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, что создание фейкового COVID-сертификата через ненастоящее приложение Дія приравнивается к подделке документов и может наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет. Об этом пишет
"Это приложение не имеет никакого отношения к Дії, в нем нет документов граждан, оно не имеет доступа к реестрам. В нем просто имитировали наш дизайн для того, чтобы купить алкоголь или сигареты в магазине", – сообщил чиновник.
Он предостерег, что с помощью фейковой Дії аферисты могут получить информацию о личных счетах граждан.
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Ранее мы писали, за прошедшую неделю в Одесской области полицейские выявили 17 поддельных сертификатов. Также копы составили 774 протокола на тех, кто был в общественных местах без маски, или маска была надета неправильно.
Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км", кадры
Как сообщала Politeka, "красная зона" в Одессе, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего
Также Politeka писала, что в Одессе копы штрафуют людей без масок и охотятся на фальшивые ковид-документы: свыше тысячи заведенных дел